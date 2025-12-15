PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MI: Mann geht nach Raubdelikt in Haft

Minden (ots)

Wegen einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Mühlengasse, einer zwischen Bäckerstraße und Vinckestraße verlaufenden Stichstraße, wurde die Polizei am Samstagabend gegen 20.35 Uhr in die Innenstadt gerufen.

Nach Eintreffen erhielten die Beamten Kenntnis, dass ein 23-Jähriger Opfer einer Raubstraftat geworden war. Dabei erlitt der Mann leichte Verletzungen, die von einer Rettungsdienstbesatzung ambulant versorgt wurden. Die Angreifer hingegen hatten bereits die Flucht ergriffen.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten zwei tatverdächtige Männer im Bereich des Bahnhofs angetroffen werden. Das Duo (26, 26) wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam in der Marienstraße zugeführt. Ein dem Geschädigten entwendetes Handy wurde durch die Polizisten zwischenzeitlich aufgefunden und später an seinen Besitzer wieder ausgehändigt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde einer der beiden Männer, ein polizeibekannter Portaner, einem Haftrichter vorgeführt, der die Verbringung in eine Justizvollzugsanstalt anordnete. Sein gleichaltriger Kompagnon wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

