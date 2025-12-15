Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkohol, Drogen, fehlende Führerscheine - Zahlreiche Verstöße am Wochenende im Kreisgebiet

Minden, Porta-Westfalica, Bad Oeynhausen, Lübbecke, Espelkamp (ots)

(FW) Insgesamt 12 Verkehrsdelikte und acht Blutproben zählte die Polizei in der Zeit von Donnerstag bis Montag im Mühlenkreis.

So kam es alleine in Minden im Verlauf des Wochenendes bereits zu vier Verkehrsdelikten, welche von der Polizei geahndet wurden. Am Samstag gegen 00:20 Uhr wurde von den Einsatzkräften am Königswall ein 33-Jähriger angehalten. Bei dem Mindener wurde ein Drogenvortest durchgeführt, welcher zu einem positiven Ergebnis führte. Gleiches galt für einen 22-Jährigen in Folge einer polizeilichen Kontrolle am Saarring gegen 13:00 Uhr. Wenig später wurden dann bei einem Verkehrsunfall um 16:15 Uhr an der Kreuzung Stiftsallee und Hessenring bei einem Warmser (20) ebenfalls Anzeichen von Drogenkonsum festgestellt. Auch hier schlug ein Drogenvortest an. Allen Fahrern wurden Blutproben entnommen.

Weiter fiel in Minden am Sonntagmittag ein 22-Jähriger mit einem positivem Drogenvortest auf. Auch hier mussten die Polizisten dem Portaner nach einer Kontrolle an der Viktoriastraße von einem Arzt Blutproben entnehmen lassen. An der Kreuzung Hessenring und Martin-Luther-Straße wurde am Samstagmorgen ein Mindener Fahrer (33) kontrolliert. Hier konnte festgestellt werden, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Ein weiterer 26-jähriger Mindener wurde in der Nacht zu Montag ohne Führerschein angehalten.

Auch in den anderen Kommunen des Kreises wurden diverse Verkehrsverstöße geahndet. So fuhr ein Portaner (31) an der Eisberger Straße in Porta-Westfalica am Donnerstag um 11:20 Uhr ohne Führerschein. In Lübbecke wurde ein 34-jähriger Verkehrslenker am Freitagabend nach dem Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. In der Nacht zu Freitag war bereits ein Lübbecker (31) an der Osnabrücker Straße ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle wurde eine weitere Lübbeckerin (62) angehalten, welche offensichtlich Alkohol konsumiert hatte. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt.

In Bad Oeynhausen an der Kanalstraße kam es am Samstag um 17:30 Uhr zu einer Verkehrskontrolle eines 61-Jährigen. Der Herforder stand ebenfalls unter dem Einfluss alkoholischer Getränke, was zu einer Blutprobe führte. Gegen Mitternacht kam es in Espelkamp zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Hier stellten die eingesetzten Beamten bei einem 38-Jährigem während der Unfallaufnahme eine Alkoholisierung fest. Dem Espelkamper wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Auf alle Verkehrssünder kommen nun diverse Strafanzeigen zu.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell