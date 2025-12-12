POL-MI: Auto fängt während der Fahrt Feuer
Minden (ots)
(TB) Auf der Clus brannte am Freitagmorgen ein Auto komplett aus. Mutmaßlich ist ein technischer Defekt an dem Wagen brandursächlich.
Gegen 10 Uhr befuhr ein 73-Jähriger mit seinem Skoda die Straße Clus stadteinwärts. Als plötzlich Rauch aus der Lüftung kam, konnte der Portaner das Fahrzeug noch stoppen und aussteigen. Kurze Zeit später stand der Fabia in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Pkw ab. Das total zerstörte Auto musste abgeschleppt werden. Während des Einsatzes war die Straße für rund anderthalb Stunden komplett gesperrt.
