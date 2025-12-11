Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zusammenstoß sorgt für Sperrung der B 65

Lübbecke (ots)

(SN) Wegen des Zusammenstoßes zweier Fahrzeuge rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst am Donnerstag gegen 13.45 Uhr zur Hauptstraße (B 65) nach Lübbecke-Blasheim aus.

Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse befuhr ein 72 Jahre alter Mann aus Preußisch Oldendorf mit einem Volvo die Bundesstraße in Fahrtrichtung Bad Holzhausen, als er aus ungeklärter Ursache kurz hinter dem Ortsausgang Blasheim auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zum frontalen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Mercedes-Kastenwagen eines Fahrers aus Halle (48).

Durch den Zusammenstoß erlitten beide Fahrer und der Paderborner Mitfahrer (39) des Mannes aus Halle Verletzungen. Die drei Männer wurden zur weiteren Behandlung von Rettungskräften ins Krankenhaus Lübbecke gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Zur Abreinigung der verschmutzten Fahrbahn wurde eine Fachfirma kontaktiert. Zudem erhielt Straßen NRW Kenntnis. Der Verkehr wird zur Stunde abgeleitet. Gegenwärtig gehen die Beamten davon aus, dass die errichtete Sperrung bis in die Abendstunden aufrechterhalten werden muss.

