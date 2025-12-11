PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zusammenstoß sorgt für Sperrung der B 65

Lübbecke (ots)

(SN) Wegen des Zusammenstoßes zweier Fahrzeuge rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst am Donnerstag gegen 13.45 Uhr zur Hauptstraße (B 65) nach Lübbecke-Blasheim aus.

Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse befuhr ein 72 Jahre alter Mann aus Preußisch Oldendorf mit einem Volvo die Bundesstraße in Fahrtrichtung Bad Holzhausen, als er aus ungeklärter Ursache kurz hinter dem Ortsausgang Blasheim auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zum frontalen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Mercedes-Kastenwagen eines Fahrers aus Halle (48).

Durch den Zusammenstoß erlitten beide Fahrer und der Paderborner Mitfahrer (39) des Mannes aus Halle Verletzungen. Die drei Männer wurden zur weiteren Behandlung von Rettungskräften ins Krankenhaus Lübbecke gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Zur Abreinigung der verschmutzten Fahrbahn wurde eine Fachfirma kontaktiert. Zudem erhielt Straßen NRW Kenntnis. Der Verkehr wird zur Stunde abgeleitet. Gegenwärtig gehen die Beamten davon aus, dass die errichtete Sperrung bis in die Abendstunden aufrechterhalten werden muss.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 15:43

    POL-MI: Radfahrer bei Zusammenstoß verletzt

    Espelkamp (ots) - (SN) Großes Glück hatte am Mittwochmorgen offenbar ein 15 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Fabbenstedter Straße. Den Erkenntnissen zufolge hatte der Jugendliche gegen 7.30 Uhr die Fabbenstedter Straße in Fahrtrichtung der Osnabrücker Straße befahren, als von der General-Bishop-Straße eine Mercedes-Fahrerin (27) einbog und die Fahrt zur Koloniestraße fortsetzen wollte. In der ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 15:23

    POL-MI: Fußgängerin von Pkw angefahren

    Porta-Westfalica (ots) - (FW) Beim Überqueren der Straße "Unter der Schalksburg" wurde eine Fußgängerin am Mittwochnachmittag von einem Auto angefahren und leicht verletzt. Den Erkenntnissen nach befuhr ein 20-Jähriger mit seinem VW gegen 15:10 Uhr die genannte Straße in Richtung Holzhausen. Zeitgleich beabsichtigte eine 18-Jährige die Straße fußläufig in Richtung des sich dort befindlichen Supermarktes zu ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 12:30

    POL-MI: Einbruch bei Hersteller für Medizinteile

    Bad Oeynhausen (ots) - (FW) Zwei Gebäudeteile eines Herstellers für Kunststoffkomponenten im Medizinbereich wurden zwischen Freitag und Montag das Ziel von Einbrechern. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge brachen die Unbekannten in der Zeit von Freitag, 12:00 Uhr, bis Montag, 18:00 Uhr, in die Räumlichkeiten an der Bergkirchener Straße ein. Nachdem man sich über ein Glaselement gewaltsam Zugang verschafft hat, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren