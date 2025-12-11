Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch bei Hersteller für Medizinteile

Bad Oeynhausen (ots)

(FW) Zwei Gebäudeteile eines Herstellers für Kunststoffkomponenten im Medizinbereich wurden zwischen Freitag und Montag das Ziel von Einbrechern.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge brachen die Unbekannten in der Zeit von Freitag, 12:00 Uhr, bis Montag, 18:00 Uhr, in die Räumlichkeiten an der Bergkirchener Straße ein. Nachdem man sich über ein Glaselement gewaltsam Zugang verschafft hat, wurden Räume und Büros von einem Gebäudekomplex und eine angrenzende Lagerhalle durchsucht und durchwühlt.

Bei der Tathandlung kam zu erheblichen Sachbeschädigungen innerhalb der Gebäude. Ersten Ermittlungen zu Folge war es den Tätern dabei nicht möglich, Diebesgut zu entwenden.

Hinweise nehmen die hiesigen Ermittler unter der Rufnummer (0571) 8866-0 entgegen.

