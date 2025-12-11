PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch bei Hersteller für Medizinteile

Bad Oeynhausen (ots)

(FW) Zwei Gebäudeteile eines Herstellers für Kunststoffkomponenten im Medizinbereich wurden zwischen Freitag und Montag das Ziel von Einbrechern.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge brachen die Unbekannten in der Zeit von Freitag, 12:00 Uhr, bis Montag, 18:00 Uhr, in die Räumlichkeiten an der Bergkirchener Straße ein. Nachdem man sich über ein Glaselement gewaltsam Zugang verschafft hat, wurden Räume und Büros von einem Gebäudekomplex und eine angrenzende Lagerhalle durchsucht und durchwühlt.

Bei der Tathandlung kam zu erheblichen Sachbeschädigungen innerhalb der Gebäude. Ersten Ermittlungen zu Folge war es den Tätern dabei nicht möglich, Diebesgut zu entwenden.

Hinweise nehmen die hiesigen Ermittler unter der Rufnummer (0571) 8866-0 entgegen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 11:58

    POL-MI: Illegales Kraftfahrzeugrennen auf der Ringstraße beschäftigt Polizei

    Minden (ots) - (FW) Wegen des Verdachts der Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen wurde ein junger Autofahrer in der Nacht zu Mittwoch von der Polizei gestoppt. In den Fokus einer Streifenwagenbesatzung gerieten auf der gegen Ringstraße gegen Mitternacht zunächst ein BMW sowie ein Motorrad. Beide waren mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit in ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 15:55

    POL-MI: Mann auf Fußweg unvermittelt angegriffen - Polizei sucht nach Zeugen

    Petershagen-Friedewalde (ots) - (DM) Ein Petershäger ist am Sonntagabend auf einem Fußweg in Friedewalde von einem unbekannten Duo angegriffen und verletzt worden. Die Polizei bittet um Hinweise. Der Mann (43) war den Erkenntnissen zufolge gegen 22 Uhr gemeinsam mit seinem 18-jährigen Sohn unterwegs, als er offenbar unvermittelt von hinten angegriffen wurde. Der ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 15:30

    POL-MI: Vermisstenfall: Polizei sucht nach 13-jährigem Mädchen

    Porta Westfalica, Kreis Minden-Lübbecke (ots) - (SN) Seit Dienstag, 9. Dezember wird die 13-jährige Priscilla aus Porta Westfalica vermisst. Den Erkenntnissen nach wurde die 13-Jährige letztmalig am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr im Bereich ihres gewohnten Wohnumfeldes in Porta Westfalica-Nammen gesehen. Anschließend verliert sich ihre Spur. Infolgedessen wurde das Mädchen bei der Polizei als vermisst gemeldet. Da die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren