Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeuge meldet Trunkenheitsfahrt

Bremerhaven (ots)

Am Mittwochabend, 3. Dezember, ist ein 43-jähriger Mann aufgrund seiner ausgeprägten Alkoholfahne in einem Schnellrestaurant in Bremerhaven-Lehe einem Zeugen aufgefallen. Später bemerkte dieser, wie der mutmaßlich alkoholisierte Mann in einen Opel stieg und davonfuhr. Daraufhin wählte der Zeuge den Notruf der Polizei. Kurze Zeit später traf eine Polizeistreife den Kleinwagen fahrend in der Brookstraße an. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest lag bereits im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit, sodass der Mann für eine Blutprobe mit auf das Revier musste. Anschließend konnte er nach Hause gehen. Da der Bremerhavener auch keine Fahrerlaubnis hat, ermittelt die Polizei nun wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

