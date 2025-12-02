Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zwei Unfälle an derselben Kreuzung binnen Minuten - Radfahrerinnen verletzt

Bremerhaven (ots)

Gleich zwei Unfälle innerhalb weniger Minuten musste die Polizei Bremerhaven am heutigen Dienstagmorgen, 2. Dezember, an derselben Kreuzung aufnehmen. In beiden Fällen wurden Radfahrerinnen verletzt.

Der erste Unfall Uhr im Kreuzungsbereich Hafenstraße/Pestalozzistraße ereignete sich gegen 7.35. Zwei Radfahrerinnen querten hier hintereinander bei Grünlicht an einer Ampel die Hafenstraße in westlicher Richtung. Dabei bemerkte die 21-Jährige auf dem hinteren Fahrrad nicht, dass die vor ihr radelnde 33-Jährige verkehrsbedingt abbremste, und fuhr ihr auf. Die 21-jährige Unfallverursacherin kam hierbei zu Fall und verletzte sich. Sie wurde nach erster Versorgung durch eine Rettungswagenbesatzung der Feuerwehr Bremerhaven in ein Krankenhaus gebracht. Die 33-jährige Radlerin blieb unverletzt, an ihrem Fahrrad entstand Sachschaden.

Nur wenige Augenblicke nach dem ersten Unfall ereignete sich an derselben Kreuzung ein Abbiegeunfall: Eine 55-jährige Autofahrerin befuhr die Hafenstraße in südlicher Richtung. Nunmehr bog sie nach rechts in die Pestalozzistraße ab und missachtete dabei die Vorfahrt einer 25-jährigen Radfahrerin, die auf dem Radfahrstreifen stadteinwärts fuhr. Es kam zur Kollision, wodurch die Radlerin stürzte und sich Verletzungen zuzog. Auch in diesem Fall wurde der Rettungsdienst hinzugezogen und brachte die Verletzte nach erster Versorgung in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat in beiden Fällen Ermittlungen eingeleitet.

