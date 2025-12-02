Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher kommen im Schlaf

Bremerhaven (ots)

Während die 48-jährige Bewohnerin mit ihren Kindern im Obergeschoss ihres Wohnhauses in Bremerhaven-Lehe, Wasserweg, schlief, drangen Einbrecher in der Zeit von Sonntagabend, 30. November, 22 Uhr, bis Montagmorgen, 1. Dezember, 6 Uhr, unbemerkt über die Terrassentür in das Gebäude ein.

Die Unbekannten durchsuchten mehrere Zimmer und entwendeten nach ersten Erkenntnissen eine Bohrmaschine, einen Camcorder, sowie eine Spardose. Sie flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort

Die Polizei ermittelt nun wegen eines schweren Wohnungseinbruchdiebstahls und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0471/953-4444 entgegen.

