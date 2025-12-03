Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auffahrunfall an Ampel

Bremerhaven (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am gestrigen Dienstagmorgen, 2. Dezember, in Bremerhaven-Speckenbüttel.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr eine 30-Jährige gegen 7.50 Uhr mit ihrem Hyundai die Wurster Straße in südliche Richtung. Die Frau hielt verkehrsbedingt im Kreuzungsbereich mit der Parkstraße an einer für sie Rotlicht zeigenden Ampel, was offenbar ein 86-jähriger Mann in seinem Mercedes nicht wahrnahm. Der Senior fuhr gleich drei Mal auf das vor ihm stehende Auto auf. Durch die Wucht der Zusammenstöße wurde der Hyundai mehrere Meter auf die Kreuzung geschoben. Die 30-jährige Frau wie auch ein einjähriges Kind, das sich im Hyundai befand, wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme kamen den Polizeibeamten Zweifel an der Fahrtüchtigkeit des 86-Jährigen. Ein Zeuge schilderte den Polizisten, dass ihm das Fahrzeug bereits vor dem Unfallgeschehen aufgefallen sei, da es sehr langsam und in Schlangenlinien gefahren war. Bei den Beamten verstärkte sich der Eindruck, dass der Unfallfahrer aufgrund seiner körperlichen Verfassung nicht mehr in der Lage ist, ein Kraftfahrzeug sicher im Straßenverkehr zu führen. Sie stellten den Führerschein sicher und regten bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit des Mannes an.

Es entstand an beiden Autos ein Sachschaden von circa 2.500 Euro.

