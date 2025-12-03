Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei Bremerhaven erwischt Dieb auf frischer Tat

Bremerhaven (ots)

Auf frischer Tat ertappt haben Polizeibeamte in der Nacht zum heutigen Mittwoch, 3. Dezember, einen mutmaßlichen Dieb in Bremerhaven-Mitte. Er wurde in Gewahrsam genommen.

Gegen 1 Uhr fiel den Beamten ein amtsbekannter Mann auf, der im nördlichen Gebiet des Stadtteils Mitte unterschiedliche Grundstücke betrat. Zu diesem Zeitpunkt lag noch keine strafbare Handlung vor. Ob der Mann hierbei Einbruchstaten vorbereiten wollte, ist Teil der laufenden Ermittlungen. Wenig später konnte ein Polizeibeamter den Mann an der Pestalozzistraße in einem geparkten Auto beobachten. Der 28-jährige Tatverdächtige durchwühlte hier gerade das Handschuhfach und hatte offenbar schon weitere Wertgegenstände und Elektrogeräte aus dem Auto geholt und für den Abtransport vorbereitet. Als eine hinzugerufene Streifenwagenbesatzung den Mann zur Rede stellen wollte, tat er so, als würde er in dem Auto schlafen. Die Beamten wussten es jedoch besser und konfrontierten ihn mit dem Vorwurf des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen sie den 28-Jährigen in Gewahrsam und fertigten anschließend eine Strafanzeige.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell