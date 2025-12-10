Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann auf Fußweg unvermittelt angegriffen - Polizei sucht nach Zeugen

Petershagen-Friedewalde (ots)

(DM) Ein Petershäger ist am Sonntagabend auf einem Fußweg in Friedewalde von einem unbekannten Duo angegriffen und verletzt worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Mann (43) war den Erkenntnissen zufolge gegen 22 Uhr gemeinsam mit seinem 18-jährigen Sohn unterwegs, als er offenbar unvermittelt von hinten angegriffen wurde. Der Geschädigte ging zu Boden. Er und sein Sohn konnten den verständigten Polizisten berichten, dass sie in der Dunkelheit zwei in Richtung Südfelder Straße flüchtende Personen wahrnehmen konnten.

Durch den Angriff erlitt der 43-Jährige eine offenbar oberflächliche Schnittverletzung und wurde zur weiteren Untersuchung ins Johannes-Wesling-Klinikum Minden gebracht. Die Kriminalpolizei hat in diesem Zusammenhang die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenhinweise zu der Tat, die sich auf einem Fußweg zwischen den Straßen "Auf den Höfen" und "Diekweg", etwa 50 Meter westlich und parallel zur Wegholmer Straße ereignete, nimmt die Polizei Minden-Lübbecke unter Telefon (0571) 88660 entgegen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell