Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Brände in der Innenstadt

Minden (ots)

(SN) Zwei kleinere Brände in der Mindener Fußgängerzone am Dienstagabend beschäftigen derzeit die Polizei.

So wurden die Beamten gegen 22:56 Uhr im Rahmen ihrer Streifentätigkeit zunächst auf dem Mindener Weihnachtsmarkt am Scharn auf den bereits gelöschten Brand eines Pappkartons aufmerksam. Dieser war zuvor mit weiteren Behältnissen am Rande des Weihnachtsmarktes zur Abholung bereitgestellt worden. Passanten konnten das Feuer schnell löschen. Ein Sachschaden entstand nicht.

Unweit von der Örtlichkeit entfernt, brannte gegen 23.25 Uhr auch ein Briefkasten an einem leerstehenden Reihenendhaus an der Ecke Obermarktstraße / Leiterstraße. Mehrere Beobachter des Feuers konnten dieses unter Zuhilfenahme von mitgeführten Getränken sowie mit Wasser löschen. Es entstand hier Sachschaden.

Personen wurden in beiden Fällen glücklicherweise nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise zu der Entstehung der Brände. Diese werden unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell