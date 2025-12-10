PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrssicherheitskampagne "Gemeinsam feiern - sicher heimkommen"

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(SN) Unter dem Motto "Gemeinsam feiern - sicher heimkommen" startet die Polizei Minden-Lübbecke am Donnerstag, 11. Dezember auf Weihnachtsmärkten eine neue Kampagne zur Verkehrsunfallprävention.

Dazu werden die hiesigen Verkehrsexperten der Polizei auf dem Mindener Weihnachtsmarkt in der Zeit zwischen 17 und 21 Uhr an der Martinitreppe einen Informationsstand anbieten. Dort wollen die Beamten die Verkehrsteilnehmenden hinsichtlich der Hauptunfallursachen der schweren Verkehrsunfälle 2025 sensibilisieren. Inhaltlich soll es bei der Kampagne vor allem um die Themen Geschwindigkeit, Alkohol im Straßenverkehr und um Fehler beim Abbiegen gehen.

Zusätzlich wird die Kampagne durch Plakate mit der Slogan "Heißer Punsch, kalter Motor" beworben. Vor Ort werden die Gesetzeshüter Wunderkerzen mit einem Informationszettel verteilen. Dazu freut sich das Team der polizeilichen Verkehrsunfallprävention auf zahlreiche Bürgergespräche.

Ein weiterer vorweihnachtlicher Termin ist für die kommende Woche geplant. So wird die Polizei am Donnerstag, 18. Dezember zwischen 17 und 21 Uhr das Gesprächsangebot auf einem weiteren Weihnachtsmarkt anbieten. Standort in diesem Fall ist der Schweinebrunnen auf dem Weihnachtsmarkt in Bad Oeynhausen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

