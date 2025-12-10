PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vermisstenfall: Polizei sucht nach 13-jährigem Mädchen

Porta Westfalica, Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(SN) Seit Dienstag, 9. Dezember wird die 13-jährige Priscilla aus Porta Westfalica vermisst.

Den Erkenntnissen nach wurde die 13-Jährige letztmalig am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr im Bereich ihres gewohnten Wohnumfeldes in Porta Westfalica-Nammen gesehen. Anschließend verliert sich ihre Spur. Infolgedessen wurde das Mädchen bei der Polizei als vermisst gemeldet.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zum Auffinden des Mädchens führten, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Priscilla ist etwa 165 cm groß, von schlanker Figur, hat lange Haare, trägt einen schwarzen Filzmantel und braune Schuhe. Nach Auswertung bisheriger Hinweise könnte sich das Mädchen in Begleitung eines 18-jährigen Bekannten befinden.

Wer die Vermisste gesehen hat oder wer Angaben zu deren aktuellem Aufenthaltsort machen kann, der wird gebeten, sich unter Notruf 110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Zwei Fotos der Portanerin finden sich im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/188868

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

