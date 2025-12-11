PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Illegales Kraftfahrzeugrennen auf der Ringstraße beschäftigt Polizei

Minden (ots)

(FW) Wegen des Verdachts der Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen wurde ein junger Autofahrer in der Nacht zu Mittwoch von der Polizei gestoppt.

In den Fokus einer Streifenwagenbesatzung gerieten auf der gegen Ringstraße gegen Mitternacht zunächst ein BMW sowie ein Motorrad. Beide waren mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung "Birne" unterwegs.

Als die Beamten die Verfolgung aufnahmen, entfernten sich beide Fahrzeuge in schnellem Fahrtempo. Dabei kam es zu mehreren Rotlichtverstößen. Während sich der Motorradfahrer über die "Birne" der Polizeikontrolle entziehen konnte, war es den Beamten möglich den Fahrer des weißen geliehenen BMW auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants anzuhalten.

Der Fahrzeugschlüssel des hochmotorisierten Fahrzeuges wurde zunächst sichergestellt und später auf der Mindener Polizeiwache vom eigentlichen Eigentümer und Halter abgeholt.

Auf den Fahranfänger kommt nun eine Anzeige zu. Des Weiteren bringen die Beamten einen Bericht zur Prüfung der charakterlichen Eignung und Befähigung des Petershägers zum Führen von Fahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr an das Straßenverkehrsamt auf den Weg. Da der junge Raser seinen Führerschein nicht dabei hatte, konnte diese von den Polizisten zunächst nicht sichergestellt werden. Zu der Identität des Motorradfahrers laufen derzeit weitere Ermittlungen.

Wem das beschriebene Duo auf der Ringstraße aufgefallen ist, der meldet sich bitte bei der Polizei. Hinweise zu dem flüchtigen Biker nehmen die Verkehrsermittler unter Telefon (0571) 88660 entgegen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

