Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fußgängerin von Pkw angefahren

Porta-Westfalica (ots)

(FW) Beim Überqueren der Straße "Unter der Schalksburg" wurde eine Fußgängerin am Mittwochnachmittag von einem Auto angefahren und leicht verletzt.

Den Erkenntnissen nach befuhr ein 20-Jähriger mit seinem VW gegen 15:10 Uhr die genannte Straße in Richtung Holzhausen. Zeitgleich beabsichtigte eine 18-Jährige die Straße fußläufig in Richtung des sich dort befindlichen Supermarktes zu überqueren. Als die Portanerin hinter einem haltenden Bus auf die Fahrbahn trat, kam es trotz einer Vollbremsung zu einem Zusammenstoß des Autos mit der 18-Jährigen.

Die Fußgängerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste vor Ort medizinisch behandelt werden. Sie wurde anschließend von einer Rettungswagenbesatzung in das Johannes-Wesling-Klinikum verbracht. Der Volkswagen wurde bei dem Unfallgeschehen nicht beschädigt, auch der 20-Jährige blieb unversehrt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell