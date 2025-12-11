PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Espelkamp (ots)

(SN) Großes Glück hatte am Mittwochmorgen offenbar ein 15 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Fabbenstedter Straße.

Den Erkenntnissen zufolge hatte der Jugendliche gegen 7.30 Uhr die Fabbenstedter Straße in Fahrtrichtung der Osnabrücker Straße befahren, als von der General-Bishop-Straße eine Mercedes-Fahrerin (27) einbog und die Fahrt zur Koloniestraße fortsetzen wollte. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, der 15-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Im Anschluss kümmerte sich die Espelkamperin um den Jugendlichen und brachte ihn zu einem Arzt. Anschließend begab sich die Frau auf die Polizeiwache Lübbecke und gab den Sachverhalt zu Protokoll.

