Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck entwendet

Bad Oeynhausen (ots)

(FW) Wegen eines Wohnungseinbruchs wurde die Polizei am Donnerstagabend nach Wulferdingsen gerufen.

Dort kam es zwischen 09:00 Uhr und 18:40 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Sundernwiehe". Den Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zum Wohnzimmer des Gebäudes. Anschließend wurden mehrere Räume des Hauses durchsucht und Schmuck entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter Telefon (0571) 8866-0 bei der Polizei Minden zu melden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

