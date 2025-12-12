PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrzeuge fangen Feuer

POL-MI: Fahrzeuge fangen Feuer
  • Bild-Infos
  • Download

Minden (ots)

(SN) Wegen eines Feuers wurde die Polizei am Donnerstagabend zu einem Garagenkomplex an die Ringstraße Nähe Fasanenstraße gerufen.

Vor Ort war ein in einer Garage stehender Chrysler aus bisher ungeklärter Ursache in Vollbrand geraten. Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften die Flammen erfolgreich. Eine Zeugin konnte den Beamten berichten, dass sie gegen 23.10 Uhr zur mutmaßlichen Zeit der Brandentstehung einen lauten Knall und mehrere Personen auf dem Garagenhof gesehen habe. Diese, so die Angaben, hätten sich in der Folge entfernt. Es entstand Sachschaden, der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt.

Außerdem meldete man der Polizei gegen 19.20 Uhr ein in Flammen stehendes Kleinkraftrad im Bereich Dützener Weg / Mitteldamm an einem Feldweg. Auch hier griff die Feuerwehr ein und konnte den Brand löschen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Diese werden unter Telefon (0571) 88660 erbeten.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 16:23

    POL-MI: Zusammenstoß sorgt für Sperrung der B 65

    Lübbecke (ots) - (SN) Wegen des Zusammenstoßes zweier Fahrzeuge rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst am Donnerstag gegen 13.45 Uhr zur Hauptstraße (B 65) nach Lübbecke-Blasheim aus. Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse befuhr ein 72 Jahre alter Mann aus Preußisch Oldendorf mit einem Volvo die Bundesstraße in Fahrtrichtung Bad Holzhausen, als er aus ungeklärter Ursache kurz hinter dem Ortsausgang Blasheim ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 15:43

    POL-MI: Radfahrer bei Zusammenstoß verletzt

    Espelkamp (ots) - (SN) Großes Glück hatte am Mittwochmorgen offenbar ein 15 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Fabbenstedter Straße. Den Erkenntnissen zufolge hatte der Jugendliche gegen 7.30 Uhr die Fabbenstedter Straße in Fahrtrichtung der Osnabrücker Straße befahren, als von der General-Bishop-Straße eine Mercedes-Fahrerin (27) einbog und die Fahrt zur Koloniestraße fortsetzen wollte. In der ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 15:23

    POL-MI: Fußgängerin von Pkw angefahren

    Porta-Westfalica (ots) - (FW) Beim Überqueren der Straße "Unter der Schalksburg" wurde eine Fußgängerin am Mittwochnachmittag von einem Auto angefahren und leicht verletzt. Den Erkenntnissen nach befuhr ein 20-Jähriger mit seinem VW gegen 15:10 Uhr die genannte Straße in Richtung Holzhausen. Zeitgleich beabsichtigte eine 18-Jährige die Straße fußläufig in Richtung des sich dort befindlichen Supermarktes zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren