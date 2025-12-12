Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrzeuge fangen Feuer

Bild-Infos

Download

Minden (ots)

(SN) Wegen eines Feuers wurde die Polizei am Donnerstagabend zu einem Garagenkomplex an die Ringstraße Nähe Fasanenstraße gerufen.

Vor Ort war ein in einer Garage stehender Chrysler aus bisher ungeklärter Ursache in Vollbrand geraten. Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften die Flammen erfolgreich. Eine Zeugin konnte den Beamten berichten, dass sie gegen 23.10 Uhr zur mutmaßlichen Zeit der Brandentstehung einen lauten Knall und mehrere Personen auf dem Garagenhof gesehen habe. Diese, so die Angaben, hätten sich in der Folge entfernt. Es entstand Sachschaden, der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt.

Außerdem meldete man der Polizei gegen 19.20 Uhr ein in Flammen stehendes Kleinkraftrad im Bereich Dützener Weg / Mitteldamm an einem Feldweg. Auch hier griff die Feuerwehr ein und konnte den Brand löschen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Diese werden unter Telefon (0571) 88660 erbeten.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell