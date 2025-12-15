POL-MI: Versuchter Diebstahl von Autoteilen
Stemwede (ots)
(TB) Weil Langfinger mutmaßlich bei ihrer Tat gestört wurden, endete in der Nacht zu Samstag bei einem Autohaus in Levern der Diebstahl hochwertiger Fahrzeugteile im Versuchsstadium. Trotzdem entstand an den betroffenen Wagen erheblicher Sachschaden.
Den bisherigen Erkenntnissen zufolge bemerkte ein Zeuge gegen 00:30 Uhr das blinkende Licht einer Alarmanlage eines Mercedes Benz, der auf dem Gelände des Händlers in der Schröttinghauser Straße abgestellt war. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert. Die Beamten stellten fest, dass die Unbekannten insgesamt fünf Fahrzeuge angegangen waren und deren Felgensätze stehlen wollten. Zum Teil lag das Diebesgut schon zum Abtransport bereit.
Wer zur Tatzeit sowie in den Stunden zuvor in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 bei den hiesigen Ermittlern zu melden.
