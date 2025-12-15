PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Versuchter Diebstahl von Autoteilen

Stemwede (ots)

(TB) Weil Langfinger mutmaßlich bei ihrer Tat gestört wurden, endete in der Nacht zu Samstag bei einem Autohaus in Levern der Diebstahl hochwertiger Fahrzeugteile im Versuchsstadium. Trotzdem entstand an den betroffenen Wagen erheblicher Sachschaden.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge bemerkte ein Zeuge gegen 00:30 Uhr das blinkende Licht einer Alarmanlage eines Mercedes Benz, der auf dem Gelände des Händlers in der Schröttinghauser Straße abgestellt war. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert. Die Beamten stellten fest, dass die Unbekannten insgesamt fünf Fahrzeuge angegangen waren und deren Felgensätze stehlen wollten. Zum Teil lag das Diebesgut schon zum Abtransport bereit.

Wer zur Tatzeit sowie in den Stunden zuvor in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 bei den hiesigen Ermittlern zu melden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 13.12.2025 – 14:31

    POL-MI: Rollerfahrer bei schwerem Verkehrsunfall in Lübbecke tödlich verletzt.

    Minden-Lübbecke (ots) - Am 13.12.2025, gegen 10:30 Uhr, befuhr ein 49-Jähriger Rollerfahrer in Lübbecke, die Borsigstraße in Fahrtrichtung Paul-Gauselmann-Straße. An der o.g. Einmündung fuhr der Rollerfahrer aus bisher ungeklärter Ursache geradeaus über die Straße und prallte gegen die dortige Hauswand eines angrenzenden Firmengebäudes. Die Person wurde durch ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 14:27

    POL-MI: Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck entwendet

    Bad Oeynhausen (ots) - (FW) Wegen eines Wohnungseinbruchs wurde die Polizei am Donnerstagabend nach Wulferdingsen gerufen. Dort kam es zwischen 09:00 Uhr und 18:40 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Sundernwiehe". Den Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zum Wohnzimmer des Gebäudes. Anschließend wurden mehrere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren