Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Rollerfahrer bei schwerem Verkehrsunfall in Lübbecke tödlich verletzt.

Minden-Lübbecke (ots)

Am 13.12.2025, gegen 10:30 Uhr, befuhr ein 49-Jähriger Rollerfahrer in Lübbecke, die Borsigstraße in Fahrtrichtung Paul-Gauselmann-Straße. An der o.g. Einmündung fuhr der Rollerfahrer aus bisher ungeklärter Ursache geradeaus über die Straße und prallte gegen die dortige Hauswand eines angrenzenden Firmengebäudes. Die Person wurde durch die Wucht des Aufpralls so schwer verletzt, das sie trotz rettungsdienstlicher und notärztlicher Behandlung, noch an der Unfallstelle verstarb. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz vor Ort. Zwecks weiterer Ermittlungen zur Unfallursache, wurde aus Bielefeld ein Verkehrsunfallaufnahmeteam angefordert. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen waren keine weiteren Verkehrsteilnehmer an dem Verkehrsunfall beteiligt.

