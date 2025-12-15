PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer fährt nach Zusammenstoß mit Pedelec-Fahrerin weiter

Bad Oeynhausen (ots)

(TB) Im Bereich der Robertstraße stieß am Donnerstagmittag (11.12.) ein Autofahrer mit einer Pedelec-Fahrerin zusammen. Der Wagenlenker kümmerte sich nicht um die gestürzte Seniorin und fuhr weiter.

Die 88-Jährige befuhr gegen 13:30 Uhr die Robertstraße. Im Bereich einer Fahrbahnverengung kam ihr ein schwarzer Pkw entgegen. Hierbei touchierte das Fahrzeug die Pedale des Rades der Bad Oeynhausenerin. Diese kam dadurch ins Straucheln und stürzte. Hierbei zog sie sich glücklicherweise nur eine leichte Verletzung zu. Der auf circa 35 bis 40 Jahre geschätzte Autofahrer hielt kurz an und fuhr weiter, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats bitten mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

