PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Wohnhaus

Petershagen (ots)

(TB) Ein Einfamilienhaus in Windheim war am Sonntag das Ziel von Einbrechern. Die Täter erbeuteten unter anderem etwas Schmuck und Bargeld.

Die Unbekannten nutzten die Abwesenheit der Anwohner aus und verschafften sich gewaltsam Zugang zum Anwesen in der Fuldastraße. Im Haus betraten die Langfinger sämtliche Räume und öffneten und durchwühlten Schränke sowie Schubladen. Mit ihrer Beute konnten die Täter entkommen. Als die Hausherren am Abend zu ihrem Heim zurückkehrten, stellten sie den Einbruch fest und alarmierten die Polizei.

Wer am Sonntag in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 bei den hiesigen Ermittlern zu wenden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 12:25

    POL-MI: Versuchter Diebstahl von Autoteilen

    Stemwede (ots) - (TB) Weil Langfinger mutmaßlich bei ihrer Tat gestört wurden, endete in der Nacht zu Samstag bei einem Autohaus in Levern der Diebstahl hochwertiger Fahrzeugteile im Versuchsstadium. Trotzdem entstand an den betroffenen Wagen erheblicher Sachschaden. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge bemerkte ein Zeuge gegen 00:30 Uhr das blinkende Licht einer Alarmanlage eines Mercedes Benz, der auf dem Gelände des ...

    mehr
  • 13.12.2025 – 14:31

    POL-MI: Rollerfahrer bei schwerem Verkehrsunfall in Lübbecke tödlich verletzt.

    Minden-Lübbecke (ots) - Am 13.12.2025, gegen 10:30 Uhr, befuhr ein 49-Jähriger Rollerfahrer in Lübbecke, die Borsigstraße in Fahrtrichtung Paul-Gauselmann-Straße. An der o.g. Einmündung fuhr der Rollerfahrer aus bisher ungeklärter Ursache geradeaus über die Straße und prallte gegen die dortige Hauswand eines angrenzenden Firmengebäudes. Die Person wurde durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren