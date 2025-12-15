Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Wohnhaus

Petershagen (ots)

(TB) Ein Einfamilienhaus in Windheim war am Sonntag das Ziel von Einbrechern. Die Täter erbeuteten unter anderem etwas Schmuck und Bargeld.

Die Unbekannten nutzten die Abwesenheit der Anwohner aus und verschafften sich gewaltsam Zugang zum Anwesen in der Fuldastraße. Im Haus betraten die Langfinger sämtliche Räume und öffneten und durchwühlten Schränke sowie Schubladen. Mit ihrer Beute konnten die Täter entkommen. Als die Hausherren am Abend zu ihrem Heim zurückkehrten, stellten sie den Einbruch fest und alarmierten die Polizei.

Wer am Sonntag in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 bei den hiesigen Ermittlern zu wenden.

