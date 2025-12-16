PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Dieseldiebstahl aus Lkw

Espelkamp (ots)

(TB) Unbekannte entwendeten am vergangenen Wochenende aus einem in der Busch-Münch-Straße geparkten Lastwagen mehrere Hundert Liter Diesel.

Das Fahrzeug wurde am Freitagnachmittag (12.12.) auf dem Betriebshof abgestellt. Als der Lkw am Montag wieder in Betrieb genommen werden sollte, stellte der Fahrer den Diebstahl fest. Demnach brachen Unbekannte den Tankdeckel auf und pumpten den Dieselkraftstoff ab. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

