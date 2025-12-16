Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Pkw prallt gegen Leitplanke

Bild-Infos

Download

Lübbecke (ots)

(FW) Im Bereich Hüllhorst kam es am Montag zu einem Alleinunfall auf der Mindener Straße, wobei die Fahrt in der Leitplanke endete.

Eine 18-Jährige befuhr gegen viertel vor elf mit ihrem Peugeot die Mindener Straße in Richtung Hille. In einer Linkskurve zwischen der Oeynhauser Straße und der Großenberkener Straße geriet die Hüllhorsterin aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Pkw gegen die dortige Schutzplanke. Im Anschluss drehte sich das Auto um die eigene Achse und kam auf der Fahrbahn zum Stehen.

Die junge Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht, musste vor Ort aber nicht medizinisch betreut werden. Sie begab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt und musste anschließend abgeschleppt werden. Die Leitplanke wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell