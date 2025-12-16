POL-MI: Pkw prallt gegen Leitplanke
Lübbecke (ots)
(FW) Im Bereich Hüllhorst kam es am Montag zu einem Alleinunfall auf der Mindener Straße, wobei die Fahrt in der Leitplanke endete.
Eine 18-Jährige befuhr gegen viertel vor elf mit ihrem Peugeot die Mindener Straße in Richtung Hille. In einer Linkskurve zwischen der Oeynhauser Straße und der Großenberkener Straße geriet die Hüllhorsterin aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Pkw gegen die dortige Schutzplanke. Im Anschluss drehte sich das Auto um die eigene Achse und kam auf der Fahrbahn zum Stehen.
Die junge Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht, musste vor Ort aber nicht medizinisch betreut werden. Sie begab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt und musste anschließend abgeschleppt werden. Die Leitplanke wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.
Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de
Außerhalb der Bürozeit:
Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke
Telefon: (0571) 8866-0
Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell