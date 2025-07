LPI-GTH: Sachbeschädigung

Gotha (ots) - In der Zeit zwischen dem 21. Juli, 21.00 Uhr und gestern,13.30 Uhr begaben sich ein oder mehrere Unbekannte widerrechtlich auf ein Gartengrundstück in der Straße "Am Mönchhof" in Siebleben. Aus einer dort befindlichen Laube entwendeten der oder die Täter im weiteren Verlauf unter anderem einen weißen Hasen. Neben dem Beuteschaden von rund 350 Euro, entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 400 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha ...

