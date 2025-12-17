Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autodieb kurios aufgeflogen

Bad Oeynhausen (ots)

(FW) Die Polizei in Bad Oeynhausen hat am Montag einen Autodieb schlafend im geklauten Fahrzeug gefunden. In diesem befanden sich zudem noch Betäubungsmittel.

Einem 33-Jährigem wurde am Montagmittag der Volkswagen aus dem Mühlenweg entwendet. Nachdem dieser Anzeige bei der Polizei erstattete wurde von den Ordnungshütern eine Fahndung nach dem Lupo ausgerufen. Am Abend, gegen 21:15 Uhr, machten die Streifenbeamten dann eine kuriose Entdeckung. An der Mindener Straße wurde das entwendete Fahrzeug im Rahmen es eines anderen polizeilichen Einsatzes auf einem Hof entdeckt. In diesem Pkw konnte ein 39-Jähriger schlafenderweise angetroffen werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass sich im Fahrzeug Betäubungsmittel befanden. Diese und das Auto wurden sichergestellt.

Der Bad Oeynhauser wurde zunächst mit auf die Wache genommen und später von dort wieder entlassen. Auf ihn kommen nun mehrere Strafanzeigen zu.

