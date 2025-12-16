Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Audi flüchtet vor Streifenwagen

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Keine allzu gute Idee hatte ein Autofahrer am Montagmittag, als er sich nach Missachtung eines Verkehrszeichens einer Polizeikontrolle entziehen wollte.

So rückte der hochmotorisierte Pkw gegen 12.05 Uhr an der Ecke Weserstraße / Vlothoer Straße wegen des genannten Verstoßes ins Visier einer Streifenwagenbesatzung. Daraufhin entschieden die Beamten, den Wagen zu stoppen und gaben dem Fahrer Anhaltezeichen. Der drosselte zunächst sein Fahrtempo, beschleunigte aber wenig später auf der Vlothoer Straße stark in Fahrtrichtung der A 30. Trotz in Anspruchnahme von Sonder- und Wegerechten verloren die Polizisten auf der Autobahn schließlich den Sichtkontakt zu dem Audi.

Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen stellten die Gesetzeshüter fest, dass auf den mutmaßlichen Fahrer ein weiterer Pkw zugelassen war. Der konnte schließlich fahrenderweise von einer Zivilstreife im Bereich Luttern bemerkt werden. Bei der wenig später erfolgten Überprüfung der drei Fahrzeuginsassen, konnte letztlich auch der 31-Jährige mutmaßliche Fahrer des Audis auf dem Rücksitz angetroffen werden. Der zuvor beschriebene Audi wurde von der Polizei im Rahmen der Fahndung im Bereich Klein Vlotho / Hoher Kamp aufgefunden.

Den mutmaßlichen Audi-Fahrer aus Minden erwartet nun wegen seines Fahrverhaltens eine Strafanzeige.

