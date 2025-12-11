Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Gewalt gegen Rettungskräfte - Patient bedroht Rettungskräfte und beschädigt Rettungswagen

Dresden (ots)

Wann? 11. Dezember 2025, 18:35 Uhr

Wo: Paul-Schwarze-Straße, Neustadt

Am Abend wurden die Besatzung eines Rettungswagens der Rettungswache Neustadt sowie das Notarzteinsatzfahrzeug der Feuer- und Rettungswache Albertstadt zu einem medizinischen Notfall in die Dresdner Neustadt alarmiert. Während der Versorgung des Patienten (37) im Rettungswagen begann dieser plötzlich, die Einsatzkräfte massiv zu bedrohen und zu beleidigen. Als der Mann zudem damit begann übergriffig zu werden und das Interieur des Rettungswagens zu beschädigen, brachten sich die Einsatzkräfte umgehend in Sicherheit und setzten einen Notruf ab. Der Patient zerstörte in der Folge mehrere Scheiben des Fahrzeugs, entnahm diverse medizinische Gerätschaften und Taschen aus dem Rettungswagen und flüchtete anschließend vom Einsatzort. Hinzugezogene Kräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt verfolgten den flüchtigen Mann und konnten ihn wenige Straßen weiter stellen. Dort wurde er durch bereits eingetroffene Polizeikräfte überwältigt.

Die betroffenen Einsatzkräfte blieben körperlich unverletzt, stehen jedoch unter dem Eindruck der Ereignisse. Ihnen wurde ein Angebot zur psychosozialen Notfallversorgung unterbreitet. Der Rettungswagen wurde bei dem Vorfall erheblich beschädigt und ist vorerst nicht mehr einsatzbereit.

Das Team der Feuerwehr Dresden verurteilt diesen Übergriff aufs Schärfste. Wer Rettungskräfte bedroht oder angreift überschreitet eine klare Grenze. Unsere Einsatzkräfte helfen Menschen in Not - sie dürfen dabei niemals selbst zur Zielscheibe werden. Solche Taten sind völlig inakzeptabel und werden von uns nicht toleriert. Wir stehen fest an der Seite unserer Kolleginnen und Kollegen und unterstützen sie umfassend bei der Verarbeitung dieses Vorfalls. Sie erhalten jede notwendige Unterstützung, um das Erlebte zu verarbeiten.

