Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Ausgedehnter Wohnungsbrand - Feuerwehr verhindert durch schnelles Eingreifen die Ausbreitung

Dresden (ots)

Wann? 11. Dezember 2025, seit 14:40 Uhr

Wo: Stauffenbergallee, Albertstadt

Die Feuerwehr Dresden ist aktuell mit rund 50 Einsatzkräften bei einem ausgedehnten Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Stauffenbergallee im Einsatz.

Aus noch ungeklärter Ursache war in einer Wohnung im 4. Obergeschoss ein Brand ausgebrochen, der sich rasch ausbreitete. Bereits auf der Anfahrt erkannten die Einsatzkräfte dichten Brandrauch, der aus nahezu allen Öffnungen der Wohnung auf beiden Gebäudeseiten drang. Mehrere Trupps gingen umgehend unter Atemschutz zur Personenrettung und Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Zusätzlich wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht.

Der Mieter der betroffenen Wohnung konnte sich selbst in Sicherheit bringen. Er erlitt Brandverletzungen und wurde nach einer medizinischen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Zwei weitere Personen aus einer Nachbarwohnung wurden unter Verwendung von Brandfluchthauben über den Treppenraum gerettet. Sie blieben augenscheinlich unverletzt.

Parallel gelang es den Einsatzkräften durch einen gezielten Löschangriff, eine Ausbreitung des bereits weit fortgeschrittenen Brandes auf weitere Wohneinheiten zu verhindern. Der Brand ist inzwischen gelöscht. Derzeit laufen Nachlöscharbeiten sowie umfangreiche Belüftungsmaßnahmen. Teile der Gebäudefassade müssen geöffnet werden, um eine mögliche Brandausbreitung hinter der Fassade auszuschließen.

Die 4. und 5. Etage des Wohngebäudes sind aufgrund der massiven Verrußung derzeit nicht nutzbar. Die Polizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Während der Einsatzmaßnahmen kommt es zu Verkehrseinschränkungen im Bereich der Stauffenbergallee, insbesondere in der Nähe des Waldschlösschentunnels.

Im Einsatz befinden sich Kräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Übigau, Striesen und Altstadt, mehrere Rettungswachen sowie der B-Dienst und der U-Dienst.

