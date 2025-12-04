Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Austritt eines Gefahrstoffes in Labor - vier Personen vorsorglich in Kliniken gebracht

Dresden (ots)

Wann? 4. Dezember 2025, 11:37 - 14:30 Uhr

Wo: Hermann-Reichelt-Straße, Klotzsche

Am heutigen Tag ist es bei Arbeiten in einem Labor eines Dresdner Bildungsinstituts zum Austritt eines Gefahrstoffes gekommen. Die Feuerwehr Dresden war mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort, um eine Ausbreitung zu verhindern und betroffene Personen zu versorgen.

Nach Eintreffen der Feuerwehr wurde das gesamte Gebäude vorsorglich geräumt. Die anwesenden Personen wurden vorübergehend im Terminal des Dresdner Flughafens untergebracht. Insgesamt wurden elf Personen, die sich im oder in unmittelbarer Nähe des Labors aufgehalten hatten, durch den Rettungsdienst medizinisch gesichtet. Vier Personen wurden zum Ausschluss einer Inkorporation mit Rettungswagen in Dresdner Krankenhäuser transportiert. Die übrigen Betroffenen konnten nach Hause gehen, wurden jedoch darüber belehrt, bei Symptomen wie Unwohlsein, Schwindel oder Übelkeit umgehend einen Arzt aufzusuchen.

Währenddessen bereitete die Feuerwehr den Einsatz eines Trupps unter Vollschutz vor. Zwei Einsatzkräfte rüsteten sich mit sogenannten Chemikalienschutzanzügen aus, die sie vollständig gegen die Umgebung isolieren. Der Trupp ging in das Labor vor, nahm den ausgetretenen Gefahrstoff, bei dem es sich höchstwahrscheinlich um Phosphortrichlorid handelte, auf und übergab ihn zur internen Entsorgung an den Betreiber. Anschließend wurde der betroffene Bereich umfassend belüftet.

Bis auf das Labor kann das Gebäude wieder betreten und regulär genutzt werden. Polizei und die zuständige Aufsichtsbehörde haben die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen, um die Ursache des Stoffaustritts zu klären.

Im Einsatz waren die Feuer- und Rettungswachen Übigau, Striesen und Löbtau, der A-Dienst, der U-Dienst, mehrere Rettungswachen sowie die Stadtteilfeuerwehr Klotzsche.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell