Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Wohnungsbrand in Mehrfamiliengebäude

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Wann? 25. November 2025, seit 15:46 Uhr

Wo: Elsterwerdaer Straße, Prohlis

Seit den Nachmittagsstunden befinden sich Feuerwehr und Rettungsdienst in der Elsterwerdaer Straße im Einsatz. Aus noch zu ermittelnder Ursache war in einem Zimmer einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Bereits auf der Anfahrt erkannten die Einsatzkräfte dichten, schwarzen Rauch, der aus einem geborstenen Fenster drang. Zudem bestand die Gefahr, dass die Flammen auf die darüberliegende Wohnung übergreifen.

Die zuerst eintreffenden Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei unterstützten die Bewohnerinnen und Bewohner - einschließlich der Brandwohnung - bei der Flucht aus dem Gebäude. Der Rettungsdienst sichtete rund zehn Personen medizinisch. Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind keine Verletzten zu beklagen. Parallel zu den Rettungsmaßnahmen nahmen mehrere Trupps unter Atemschutz die Brandbekämpfung auf. Von außen wurde das Feuer über eine Drehleiter mit einem Strahlrohr bekämpft, während sich weitere Trupps im Innenangriff Zugang zur Brandwohnung verschafften. Das Feuer ist inzwischen gelöscht; aktuell laufen Nachlöscharbeiten sowie umfangreiche Belüftungsmaßnahmen.

Durch die Brandeinwirkung wurde die Heizungsanlage stark beschädigt, was zu einem massiven Wasseraustritt führte. Das ausgetretene Heizungswasser wird durch Kräfte der Feuerwehr aufgenommen. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses werden derzeit in einem Bus der Dresdner Verkehrsbetriebe betreut. Die Polizei hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Wohnungsverwaltung ist ebenfalls vor Ort und prüft mögliche Unterbringungslösungen für betroffene Familien, da neben der Brandwohnung vermutlich auch mehrere Nachbarwohnungen derzeit nicht bewohnbar sind. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen kommt es im Bereich der Elsterwerdaer Straße zu Verkehrseinschränkungen. Im Einsatz sind rund 40 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Übigau, Striesen und Altstadt, mehrerer Rettungswachen, der U-Dienst, der B-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Lockwitz.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell