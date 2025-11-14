Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Arbeitsunfall in der Semperoper - mehrere Personen leicht verletzt

Dresden (ots)

Wann? 14. November 2025, 12:31 - 14:16 Uhr

Wo: Theaterpatz 2, Semperoper

Heute Mittag kam es in der Semperoper während der Proben zum Stück "Turandot" auf der Hauptbühne zu einem Arbeitsunfall. Fünf Personen stürzten dabei von einer höhergelegenen Fläche aus etwa 1,5 Metern ab und erlitten leichte Verletzungen. Die alarmierten Rettungskräfte sichten insgesamt sechs Personen medizinisch. Fünf Verletzte wurden vor Ort versorgt und anschließend mit Rettungswagen in Dresdner Krankenhäuser transportiert. Die Ursache des Unglücks ist Gegenstand weiterer Ermittlungen durch die zuständige Aufsichtsbehörde. Im Einsatz waren 16 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Altstadt, Friedrichstadt und Johannstadt.

Die Semperoper teilte bereits mit, dass alle für dieses Wochenende geplanten Vorstellungen wie vorgesehen stattfinden werden.

