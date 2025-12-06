Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Mehrere Brände im Dresdner Stadtgebiet - Feuerwehr in der Nacht mehrfach gefordert

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Wann? 5. Und 6. Dezember 2025, 23:57 - 05:41 Uhr Wo: Stadtgebiet

Die Feuerwehr Dresden wurde in der Nacht zum 6. Dezember 2025 zu mehreren Brandeinsätzen im gesamten Stadtgebiet alarmiert. In allen Fällen handelte es sich um Brände im Freien, überwiegend von Müll- und Papiercontainern. Verletzt wurde niemand.

03:28 Uhr Melanchthonstraße

Eine 200-Liter-Mülltonne war an der Vorderseite großflächig durch Hitze beschädigt. Die Polizei hatte bereits mit einem Pulverlöscher einen Erstangriff durchgeführt. Die Feuerwehr führte Restablöschungen sowie eine Nachkontrolle durch und streute den vereisten Gehweg anschließend mit Streusalz ab. Im Einsatz waren sechs Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt.

03:35 Uhr

Eine 1000-Liter-Mülltonne brannte im Bodenbereich. Die Feuerwehr löschte den Brand zügig mit einem Strahlrohr. Im Einsatz waren sechs Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt. Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle erreichte die Integrierte Regionalleitstelle Dresden ein Notruf zu einem weiteren Brand.

03:41 Uhr Wigardstraße

Ein auf einem Parkplatz abgestellter PKW Kia brannte im Motorraum und teilweise im Innenraum. Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Brand mit einem Strahlrohr und setzte im Verlauf auch Schaummittel ein. Abschließend wurde das Fahrzeug mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Im Einsatz waren 12 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Altstadt.

04:38 Uhr Hochschulstraße

Vor einem Wohnhochhaus brannte ein 1000-Liter fassender Müllbehälter auf einem Müllplatz. Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Brand und setzte dabei über 1.000 Liter Löschwasser ein. Im Einsatz waren sechs Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Löbtau.

05:02 Uhr Bergstraße

Bei Eintreffen der Feuerwehr brannten zwei Altpapiercontainer in voller Ausdehnung. Die Einsatzkräfte löschten den Brand mit einem Strahlrohr sowie Wasser und Löschschaum. Anschließend wurden die Container geöffnet und Restlöschmaßnahmen durchgeführt. Im Einsatz waren sechs Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altstadt.

In allen Fällen hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell