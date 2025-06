POL-EL: Meppen - Zeugen nach Einbruch an der Römerstraße gesucht

Papenburg (ots) - Am Sonntagvormittag gegen 11:40 Uhr wurde der Polizei und Feuerwehr ein Brand auf einem Grundstück in der Straße "Am Stadion" in Papenburg gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der hintere Bereich eines Zweiparteienhauses - insbesondere eine überdachte Terrasse - in Flammen. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr wurden Polizeibeamte durch Anwohner darüber informiert, dass sich noch zwei ...

mehr