POL-MI: Auto kracht gegen Baum
Rahden (ots)
(SN) Wegen eines Verkehrsunfalls wurden die Beamten in der Nacht zu Donnerstag gegen 3 Uhr zum Mindener Postweg nach Rahden gerufen.
Den Erkenntnissen zufolge hatte ein 26 Jahre alter Autofahrer den Mindener Postweg in Fahrtrichtung Tonnenheide befahren, als er aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei kollidierte der Skoda seitlich mit einem Baum und überschlug sich. In einem angrenzenden Gebüsch kam der Wagen schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 26-Jährige aus Rahden erlitt offenbar leichtere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst nach einer Erstversorgung ins Krankenhaus nach Lübbecke gebracht. Das totalbeschädigte Auto wurde abgeschleppt.
