Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mülltonnenbrand beschädigt Hausfassade

Minden (ots)

(FW) An einem Haus im Stadtteil Königstor sorgten am Dienstagabend mehrere brennende Mülltonnen für einen Einsatz der Polizei und Feuerwehr.

In der Goethestraße meldete eine Anwohnerin über den Notruf 112 gegen halb elf den Brand von einer brennenden Papiermülltonne. Das Feuer griff in der Folge auf fünf weitere Tonnen über und beschädigte anschließend noch die angrenzende Hausfassade. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ersten Vermutungen zu Folge wurde die Sachbeschädigung durch Feuer durch unbekannte Täter verursacht.

In der Nacht zu Montag brannten bereits zwei Müllcontainer im Stadtgebiet. So wurde ein Behälter im Eckermannweg gegen 02:45 Uhr und ein weiterer im Mittelweg gegen 03:40 Uhr angezündet. Auch hier konnten die Feuer schnell gelöscht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft Tatzusammenhänge. Sie bittet um Zeugenhinweise, welche unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen werden.

