POL-MI: Geklautes Auto, Drogen & Waffen - Fahrer nach Kontrolle festgenommen

Minden, Rinteln (ots)

(FW) Eine Verkehrskontrolle am Donnerstag endete für einen Autofahrer in der Justizvollzugsanstalt. Nach diversen festgestellten Straftaten wurde der Mann in Minden festgenommen.

Auf der Ringstraße in Minden nahmen Zivilkräfte der Polizei gegen 11:15 Uhr den in Richtung "Birne" fahrenden Mercedes-Benz wahr. Nach einer erfolgten Überprüfung im polizeilichen Auskunftssystem stellten die Beamten fest, dass der hochpreisige AMG entwendet und gesucht wurde. Um den Pkw anzuhalten wurden daraufhin zur Unterstützung mehrere Streifenwagen angefordert. Die Nachfahrt führte letztendlich über die Lübbecker Straße auf ein Tankstellengelände, wo der 29-Jährige angehalten werden konnte.

Bei der Kontrolle bemerkten die Einsatzkräfte deutliche Hinweise auf Drogenkonsum beim Fahrzeugführer, der zudem keinen Führerschein besaß. Im Auto entdeckten sie drei Waffen, verschiedene Betäubungsmittel in nicht unerheblicher Menge sowie einen größeren Bargeldbetrag. Die Polizisten stellten sämtliche Gegenstände sicher. Der entwendete Mercedes wurde nach Abschluss der Maßnahmen vom Tankstellengelände abgeschleppt und ebenfalls sichergestellt.

Nachdem der Rintelner zur Polizeiwache gebracht worden war, entnahm ein Arzt ihm dort Blutproben. Im Anschluss verblieb er im polizeilichen Gewahrsam. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld erließ das Gericht einen Untersuchungshaftbefehl. Am späten Abend wurde er in die JVA Bielefeld-Brackwede überstellt. Ihn erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren.

