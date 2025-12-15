Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Ennepetal: Einbruch in Einfamilienhaus_ Schränke und Schubladen durchsucht
Ennepetal: (ots)
Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bergstraße kam es am 13. Dezember 2025 in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 17:30 Uhr. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in die Räume des Hauses. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell