Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Einbruch in Einfamilienhaus_ Schränke und Schubladen durchsucht

Ennepetal: (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bergstraße kam es am 13. Dezember 2025 in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 17:30 Uhr. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in die Räume des Hauses. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell