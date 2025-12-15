Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Hattingen: Einbruch in zwei Wohnungen im Mehrfamilienhaus_ Schränke durchsucht
Hattingen (ots)
Zu Einbrüchen in gleich zwei Wohnungen im Mehrfamilienhaus in der Straße Vogelsberg kam es am 13.12.2025 in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 20:15 Uhr. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Wohnungen und durchwühlten in den Räumen Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.
