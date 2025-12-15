Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Einbruchsversuch_ Täter scheitern_ keine Beute

Hattingen (ots)

Zu einem Einbruchsversuch an einem Einfamilienhaus kam es in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße. Nach ersten Erkenntnissen versuchten Täter das Schlafzimmerfenster aufzuhebeln. Diese Hebelmarken wurden am 13.12.2025 gegen 13:35 Uhr entdeckt. Wann die genaue Tatzeit war, ist aktuell Bestandteil der laufende Ermittlungen. In das Haus gelangten die Täter nicht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

