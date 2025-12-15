Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Einbruch in Einfamilienhaus_ Täter durchwühlen Raume

Hattingen (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Poth kam es zwischen dem 06.12.2025, 13:00 Uhr und den 13.12.2025, 12:50 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Tätern die Terrassentür auf und gelangten so in die Räume des Hauses. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise Zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell