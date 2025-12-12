Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld: Auffahrunfall auf der Deller Straße_ Eine Fahrerin wird leicht verletzt

Breckerfeld (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am 11.12.2025, gegen 16:00 Uhr, auf der Deller Straße in Breckerfeld. Nach ersten Erkenntnissen war eine 41-jährige aus Breckerfeld mit ihrem PKW Ford auf der Deller Straße in Fahrtrichtung Ennepetal unterwegs. In Höhe der Einmündung Niedernheede beabsichtigte die Breckerfelder nach links abzubiegen. Diesen Abbiegevorgang erkannte eine 55-jährige aus Breckerfeld mit ihrem PKW Mitsubishi zu spät und fuhr auf den Ford auf. Durch die Wucht des Aufprall wurden beide Fahrzeuge stark stark beschädigt. Es entstand ein Schaden im hohen vierstelligen Bereich. Durch den Die verletzte 41-jährige kam zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus. (CNE)

