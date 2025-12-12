Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Einbruch in Einfamilienhaus_ Räume durchwühlt_ Schmuck gestohlen

Herdecke (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Lerchenfeld kam es am 11.12.2025 in der Zeit zwischen 15:20 Uhr und 18:30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so in das Haus. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck. Wie hoch der Beuteschaden ist, ist aktuell noch Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, er soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell