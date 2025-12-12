Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Einbruch in Einfamilienhaus_ Bargeld, Schmuck und Uhren gestohlen

Herdecke (ots)

Bargeld, Schmuck, hochwertige Uhren und elektronische Geräte im mittleren fünfstelligen Wert wurden bei einem Einbruch am 11.12.2025 in der Zeit zwischen 8:20 Uhr und 18:15 Uhr in der Straße Weg zur Schanze gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so in das Einfamilienhaus. Im Haus suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten die Gegenstände. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell