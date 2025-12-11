PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Einbruch in Postfiliale_ Täter versuchen den Tresor mit Feuer zu öffnen

Herdecke (ots)

Zu einem Einbruch in eine Postfiliale in der Goethestraße in Herdecke kam es zwischen dem 8. Dezember und dem 10. Dezember. Am 10. Dezember gegen 14:30 Uhr stellte man ein beschädigtes Fenster an der Postfiliale fest, wodurch die Täter in das Gebäude gelangten. In den Räumen der Postfiliale versuchten die Täter den Tresor durch Hitzeeinwirkung zu öffnen. Am Tresor wurden deutliche Brandspuren erkannt. Durch die Hitzeentwicklung wurden Bargeld, Briefmarken und Unterlagen im Tresor ebenfalls teilweise verbrannt. Die Täter konnten den Tresor jedoch nicht öffnen und flüchteten ohne Beute vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden. (CNE)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

