Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Unfall mit drei verletzten Personen

Herdecke (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen kam es am 11.12.2025, gegen 14:20 Uhr, auf der Gederner Straße in Herdecke. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein 61-jähriger aus Bochum mit seinem PKW der Marke Mercedes in den Gegenverkehr. Dort touchierte er zuerst einen PKW der Marke Toyota einer 61-jährigen aus Herdecke. Dann stieß der Mercedes frontal mit einem BMW eines 41-jährigen aus Witten zusammen. Warum der Bochumer in den Gegenverkehr geriet ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle drei Fahrzeuge erheblich beschädigt. Es entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die drei Unfallbeteiligten kamen leicht verletzt in nahegelegene Krankenhäuser. (CNE)

