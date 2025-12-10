Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Einbruch wurde von Bewohnerin verhindert

Viersen-Süchteln: (ots)

Am 09.12.2025 gegen 14:10 Uhr hat eine bislang unbekannte Person versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Friedrich-Ebert-Straße in Viersen-Süchteln einzubrechen. Die Bewohnerin befand sich in ihrer Wohnung, als sie plötzlich einen lauten Knall aus dem Bereich der Wohnungstür hörte. Sie stellte fest, dass ein bisher unbekannter Mann versucht hatte, sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Als die Zeugin auf sich aufmerksam machte, flüchtetet der Mann. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: Schlanke Statur, 175 -185cm groß, schwarze Kleidung und eine schwarze Wollmütze. Bitte melden Sie sich beim Kriminalkommissariat 2, falls Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder wichtige Hinweise zu dem Vorfall haben. Rufnummer: 02162/377-0 /rb (1095)

