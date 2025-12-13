Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Einbruch in ein Einfamilienhaus
Gevelsberg (ots)
Zu einem Einbruch in ein Reihenendhaus kam es am 12.12.2025 in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 17:45 Uhr in der Clemens-Bertram-Straße in Gevelsberg Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelten die Täter die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck im Wert eines vierstelligen Betrags. TRO
