POL-EN: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Herdecke (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen kam es am 11.12.2025, gegen 14:20 Uhr, auf der Gederner Straße in Herdecke. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein 61-jähriger aus Bochum mit seinem PKW der Marke Mercedes in den Gegenverkehr. Dort touchierte er zuerst einen PKW der Marke Toyota einer 61-jährigen aus Herdecke. Dann stieß der Mercedes frontal mit einem BMW eines 41-jährigen aus Witten ...

mehr