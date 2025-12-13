PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Einbruch in Einfamilienhaus

Hattingen (ots)

Zu einem Einbruch in ein Reihenendhaus kam es am 12.12.2025 in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 19:10 Uhr in der Straße Kerkenbusch in Hattingen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelten die Täter eine Kellertür auf und gelangten so in das Haus. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld in dreistelliger Höhe. (TRO)

